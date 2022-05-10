Валерий Меладзе назвал фейком сообщения об отъезде из России

Российский артист Валерий Меладзе прокомментировал данные, согласно которым он и его брат Константин Меладзе уехали из России во Францию.

В социальных сетях популярный певец продемонстрировал публикацию журналистов, которые сообщили, что Меладзе навсегда покинул нашу страну. Также, по информации СМИ, он сжёг сертификат Народного артиста РФ и другие документы. Однако певец заявил, что подобная информация является фейком.

Ранее сообщалось, что российский артист раскритиковал военную спецоперацию Москвы по принуждению к миру на Украине. Брат Меладзе женат на артистке украинского происхождения Вере Брежневой.