Валерий Меладзе, публично поддержавший Киев, вернулся в Москву.

Певец Валерий Меладзе, публично поддержавший Киев и который высказался против военной специальной операции, а также ранее покинувший Россию, вернулся в Москву.

Его успели сфотографировать на авиарейсе Стамбул – Москва.

Он одним из первых представителей российского шоу-бизнеса осудил действия Москвы на Украине. Напомним, его брат Константин женат на певице украинского происхождения Вере Брежневой. Экс-солистка "ВИА Гры" также активно поддерживает свою историческую родину.

Но какой-то принципиальностью эта компания не отличается. И Валерий, и Вера на время готовы забыть о собственных убеждениях. Первого заметили в выступлении на дне рождения в Петербурге, гонорар его составил 50 000 евро. Запросы Брежневой чуть скромнее: 40 000 евро – и русские "нувориши" в Египте и Турции могут насладиться их вокалом.

Теперь же Меладзе и вовсе решился вернуться в РФ. По информации 2x2.su, высадка авиарейса TK 409 Стамбул - Москва от Turkish Airlines планировалась во Внуково.

Подавляющее большинство россиян уже отреагировали на возвращение певца крайне негативно.

Ранее СМИ сообщали о закрытии группы "ВИА Гра".