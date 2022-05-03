Сергей Лазарев о паузе в работе: "Смотрю, что будет дальше"

Российский исполнитель Сергей Лазарев рассказал, что решил приостановить свою творческую деятельность, потому что из-за происходящих политических событий переживает кризис и испытывает технические проблемы.

Певец признался, что не понимает, как в нынешних условиях записывать альбомы и клипы. Он добавил, что пребывает в некоторой растерянности.

"Вообще, пока я (и не только я) в легком ступоре, поскольку непонятно, как снимать и на каких площадках продвигать новые клипы. Многие рекорд-лейблы уходят из России. Многие легальные цифровые площадки, на которых можно было монетизировать свою работу, закрыты. Мы так долго стремились к легализации музыкального рынка и только-только пришли к цивилизованным отношениям в сфере музыки, а сейчас все опять непонятно", — сказал Лазарев.

Исполнитель отметил, что пока не знает, что будет делать дальше.

"Так что я временно приостановил работу над новым альбомом и смотрю, что будет дальше. То же самое по поводу клипов", — добавил он.

Лазарев пожаловался поклонникам, что ему очень тяжело приходится в последнее время, когда приходится противостоять потокам злобы, негатива и ненависти. Он добавил, что ему хочется закрыться от всего происходящего, что он, собственно, и делает — артист закрыл свои соцсети и не появляется в прямых эфирах.