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Автор Елена Былкина

Липчане бойкотировали концерт Лазарева: "Не забудьте ещё Галкина позвать"

Общество

Певец Сергей Лазарев не прошёл проверку, отказавшись выступать перед беженцами из Донбасса. За это его имя вычеркнули из концерта "Zа Россию".

Как сообщает газета "Взгляд", общественность раскритиковала Лазарева за его пацифистские настроения.

"И не забудьте позвать еще Максима Галкина", — язвили представители общественности.

Певец отказался открыто выражать свою позицию по Украине, поэтому его заменит на концерте в Липецке Николай Басков.

Исполнитель хита "Шарманка" в идеологическом плане кристально чист, так как пострадал от санкций Запада. В отличие от него, Лазарев провинился тем, что в первые дни проведения спецоперации на Украине призывал к миру.

Ранее группа "Би-2" отменила концерт в Омске из-за баннера "Zа Президента".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
липецк максим галкин николай басков сергей лазарев
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