Российские пользователи Instagram* в социальной сети затроллили американскую певицу Леди Гага.
Напомним, во время своего концерта в Лас-Вегасе артистка из США в негативном ключе высказалась о россиянах и своих гастролях в РФ. В комментарии она назвала россиян "тупыми", пишет издание Global Happenings.
Леди Гага два раза выступала в РФ с концертами и дважды едва не была оштрафована. В 2009 г. певица полуодетой гуляла по Красной площади, а в 2012 г. прямо со сцены поддержала ЛГБТ, а потом сама предложила правоохранителям арестовать ее.
И вот под публикациями Гаги ироничный русский народ делится всем отечественным: текстами гимна и песен группы "Любэ", рецептами русских блюд, а также советует, как продать гараж, предлагает купить "Приору" 2012 года — недорого, разбудить и накормить медведя.
Самые "свирепые" россияне пожелали Леди Гаге влюбиться в актёра Алексея Панина.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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