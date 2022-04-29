Пользователи Instagram* из РФ затроллили Леди Гага, назвавшей россиян тупыми

Российские пользователи Instagram* в социальной сети затроллили американскую певицу Леди Гага.

Напомним, во время своего концерта в Лас-Вегасе артистка из США в негативном ключе высказалась о россиянах и своих гастролях в РФ. В комментарии она назвала россиян "тупыми", пишет издание Global Happenings.

Леди Гага два раза выступала в РФ с концертами и дважды едва не была оштрафована. В 2009 г. певица полуодетой гуляла по Красной площади, а в 2012 г. прямо со сцены поддержала ЛГБТ, а потом сама предложила правоохранителям арестовать ее.

И вот под публикациями Гаги ироничный русский народ делится всем отечественным: текстами гимна и песен группы "Любэ", рецептами русских блюд, а также советует, как продать гараж, предлагает купить "Приору" 2012 года — недорого, разбудить и накормить медведя.

Самые "свирепые" россияне пожелали Леди Гаге влюбиться в актёра Алексея Панина.

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