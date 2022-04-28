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Автор Светлана Нерадовская

Киркоров похвастался своими нарядами за сотни тысяч евро

Шоу-бизнес

Российский певец Филипп Киркоров известен своей любовью к дорогим вещам, от количества которых ломятся его гардеробные. Артист мечтает поразить зрителей своего юбилейного шоу баснословно дорогими нарядами.

Киркоров похвастался своими нарядами за сотни тысяч евро

По словам исполнителя, только один из костюмов, в которых он выйдет на сцену, стоит 22 миллиона рублей, а таких аутфитов у него будет много во время выступления. Ведь, как заверил король российской поп-сцены, он собирается исполнять каждую песню в новом наряде, и в результате поклонники артиста смогут насладиться поистине уникальным шоу в его исполнении.

"До меня никто ничего подобного не делал. Причем если я надеваю костюм от Dolce & Gabbana за 280 тысяч евро, то должен спеть в нем одну песню, но на вторую уже выйду во втором костюме, за 180 тысяч евро. Это будет рекордное шоу по количеству смен костюмов на сцене", — сказал Киркоров.

Во время своего шоу, которое будет идти несколько дней, с 27 по 30 апреля в Кремлёвском дворце, Киркоров собирается 27 раз сменить концертный наряд. Программа приурочена ко дню рождения певца, которому 30 апреля 55 лет.

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Автор: Светлана Нерадовская
Темы филипп киркоров
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