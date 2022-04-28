Киркоров похвастался своими нарядами за сотни тысяч евро

Российский певец Филипп Киркоров известен своей любовью к дорогим вещам, от количества которых ломятся его гардеробные. Артист мечтает поразить зрителей своего юбилейного шоу баснословно дорогими нарядами.

По словам исполнителя, только один из костюмов, в которых он выйдет на сцену, стоит 22 миллиона рублей, а таких аутфитов у него будет много во время выступления. Ведь, как заверил король российской поп-сцены, он собирается исполнять каждую песню в новом наряде, и в результате поклонники артиста смогут насладиться поистине уникальным шоу в его исполнении.

"До меня никто ничего подобного не делал. Причем если я надеваю костюм от Dolce & Gabbana за 280 тысяч евро, то должен спеть в нем одну песню, но на вторую уже выйду во втором костюме, за 180 тысяч евро. Это будет рекордное шоу по количеству смен костюмов на сцене", — сказал Киркоров.

Во время своего шоу, которое будет идти несколько дней, с 27 по 30 апреля в Кремлёвском дворце, Киркоров собирается 27 раз сменить концертный наряд. Программа приурочена ко дню рождения певца, которому 30 апреля 55 лет.