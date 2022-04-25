Киркоров заявил о переменах в личной жизни: "Надоело ходить бобылем"

Председатель судейской коллегии шоу "Маска" Филипп Киркоров неоднократно вспоминал о своих романах во время эфиров. Артист признаётся, что до сих пор верит в любовь и надеется встретить свою судьбу.

После концертного номера артиста в костюме Пчелы Киркоров заявил, что шоу может закончится неожиданно для всей аудитории, намекнув на отношения с певицей.

"Может, новым большим ульем с большим количеством мёда. Я лично не против. Мне надоело ходить бобылем. А ты мне нравишься с каждым разом всё больше и больше. О, моя Жужелица", — признался Филипп Киркоров в эфире телеканала НТВ.