Председатель судейской коллегии шоу "Маска" Филипп Киркоров неоднократно вспоминал о своих романах во время эфиров. Артист признаётся, что до сих пор верит в любовь и надеется встретить свою судьбу.
После концертного номера артиста в костюме Пчелы Киркоров заявил, что шоу может закончится неожиданно для всей аудитории, намекнув на отношения с певицей.
"Может, новым большим ульем с большим количеством мёда. Я лично не против. Мне надоело ходить бобылем. А ты мне нравишься с каждым разом всё больше и больше. О, моя Жужелица", — признался Филипп Киркоров в эфире телеканала НТВ.
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