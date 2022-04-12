Пригожин: Сигал отметил юбилей в Москве, потому что тут комфортней

Российский продюсер Иосиф Пригожин объяснил, по какой причине американский актёр Стивен Сигал решил отпраздновать свой 70-летний юбилей в Москве, а не в США.

По мнению Пригожина, которым он поделился с NEWS. ru, Сигалу в России намного комфортнее, чем на родине, так как здесь он себя чувствует свободнее и спокойнее.

"То, что на фоне всех обстоятельств Сигал сохраняет спокойствие и находится здесь, я думаю, что это говорит о его мудрости и взглядах. Здесь он чувствует себя не рабом, а свободным человеком, чьё актёрское мастерство завоевало уважение и авторитет в глазах большой аудитории. Ему это нравится, он чувствует себя комфортно", — сказал Пригожин.

Продюсер добавил, что у Сигала в России много друзей, в компании которых он и отметил свой юбилей. Среди приглашённых на торжество в московском ресторане были ведущий Владимир Соловьёв, Тигран Кеосаян с Маргаритой Симоньян, Алексей Чадов, Виктор Дробыш и другие известные российские знаменитости.