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Стивен Сигал переехал в Москву из-за штрафа за рекламу мошеннического стартапа

Шоу-бизнес

Известный актер Стивен Сигал переехал в Москву из-за отказа оплатить штраф за рекламу мошеннического стартапа.

Стивен Сигал переехал в Москву из-за штрафа за рекламу мошеннического стартапа

В 2018 году Стивен Сигал стал амбассадором криптовалютного стартапа Bitcoiin2Gen. Он рекламировал в социальных сетях выход проекта на рынок ценных бумаг. В итоге стартап смог привлечь около 75 миллионов долларов. Позже Бюро по ценным бумагам Нью-Джерси остановило выход проекта на рынок для защиты инвесторов от мошенничества.

В 2020 году Сигал был оштрафован на 314 тысяч долларов за сокрытие дохода, полученного от сотрудничества с Bitcoiin2Gen. Актеру было запрещено участвовать в рекламных кампаниях в течение трех лет.

В том же году Сигал согласился на штраф в размере уже 330 тысяч долларов. При этом первый платеж был совершен на сумму 75 тысяч долларов. Оставшаяся часть выплат была просроченной.

Из-за штрафа Стивен Сигал переехал в Москву. В 2016 году он получил гражданство РФ. Однако комиссия по ценным бумагам добилась взыскания штрафа в суде через представителя актера. Об этом сообщил Bloomberg.

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Когда Стивен Сигал получил гражданство РФ
Автор: Владан Джурич
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