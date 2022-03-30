Жасмин с братом придется отвечать по 300 миллионам долга отца

В судебных инстанциях появился иск одного из банков к Жасмин и ее брату Анатолию на 300 миллионов рублей. Банк требует реализовать заложенное имущество либо уплатить указанную денежную сумму наследников Льва Манахимова.

Как выяснилось, балетмейстер и почетный гражданин Дербента выступил поручителем по кредиту приятельницы, заложив под него свое имущество.

В 2021-м году Манахимов скончался от осложнений после коронавируса, а женщина по каким-то причинам перестала оплачивать свой кредит.

Жасмин с братом были поражену происходящему и уже обратились за помощью к юристам. Однако отвечать по требованию банка в любом случае придется — вместе с наследством к наследникам переходят и обязательства по наследуемому имуществу.