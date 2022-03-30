Норкин высказался о судьбе знаменитостей, покинувших Россию

Многие известные артисты, музыканты и журналисты покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Но никто из них стать своим в чужой стране не сможет, несмотря на то, какая у него национальность и политическая позиция. За границей их всех считают русскими. Такое мнение высказал телеведущий Андрей Норкин. Он также рассказал, почему не уехал сам, хотя и имел возможность.

Как пример Норкин привёл в эфире программы на НТВ истории Чулпан Хаматовой и ведущего Глеба Пьяных, заметив, что пока они столкнулись лишь с финансовыми трудностями, а дальше всё будет ещё хуже — знаменитости окажутся брошенными на произвол судьбы.

С распростертыми объятиями за политические взгляды их не примут ни в Турции, ни в Латвии, считает Норкин. По его мнению, вначале их ещё могут взять на содержание на какое-то время, но затем они всё равно попадут под политический пресс. И поэтому им можно только выразить сочувствие.

Ведущий добавил, что сам он уезжать не захотел, чтобы не попасть в изоляцию по территориальному признаку и не носить на себе искусственно созданный ярлык.