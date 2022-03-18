Жена Газманова поделилась своими страхами в связи с санкциями против России

Супруга исполнителя Олега Газманова призналась, что испытала приступ паники после введения многочисленных санкций против России, и в результате приобрела впрок сразу три флакона любимого парфюма.

"Кто-то жрет, сметая сахар, гречку, туалетную бумагу. Честно признаюсь, в панике я купила три флакончика любимых духов", — цитирует слова Марины Муравьевой-Газмановой "Пятый канал".

И хоть жена певца переживает из-за запрета на импорт косметики и парфюмерии западных брендов, за своего знаменитого супруга Марина Газманова беспокоиться значительно больше.

Дело в том, что на Олега Газманова в последнее время обрушилась волна хейта из-за поддержки артистом спецоперации России на Украине. Исполнителю угрожали по телефону и в соцсетях. Ещё одним неприятным моментом стал заочный арест Газманова украинским судом с формулировкой "за посягательство на территориальную целостность страны". Теперь украинская сторона угрожает посадить певца в тюрьму и лишить его имущества.

Олег Газманов не первый, на кого распространился заочный арест украинского суда. Среди "арестованных" украинской стороной - главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, певец Николай Басков, режиссёр Никита Михалков.

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