Никита Михалков не понял, за что его заочно арестовал украинский суд

По словам председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова, новость о его заочном аресте украинским судом крайне его удивила.

В разговоре с ТАСС Михалков выразил искреннее недоумение решением украинского генерального прокурора Ирины Венедиктовой. По её мнению,

"русский режиссёр Михалков может повлиять на территориальную целостность целой страны".

Сам Михалков отметил, что обвинение без причины, как в его случае, попахивает фашизмом, потому что обвинять артиста из зарубежного государства исключительно по той причине, что он "думает не так, как кому-то хочется" мог только генпрокурор фашистской Германии Эрнст Лауц в 1939 году.

Михалкову выдвинуто обвинение в "посягательстве на территориальную целостность Украины".

Ранее Михалков поддержал решение президента РФ Владимира Путина, признавшего независимость ЛНР и ДНР.

"Череда предательств со стороны Украины и наших "западных партнёров" превысила все допустимые нормы. В течение восьми лет мир спокойно взирал на то, как просто безнаказанно убивают невинных граждан только за то, что они не хотели признать пришедший путём путча нацистский режим", — передаёт слова Михалкова ТАСС.

24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина была начата российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.

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