Украинский суд заочно арестовал российского деятеля искусств Никиту Михалкова. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.
Арестован Михалков за "посягательство на суверенитет". А если быть точнее, то украинское правосудие инкриминировало нашему актёру и режиссёру "посягательство на территориальную целостность" Украины.
Никита Михалков ранее заявлял, что признание независимости Луганской и Донецкой народных республик в сложившейся ситуации - единственный выход. До этого он говорил, что видит в составе идеальной Российской Федерации и две другие славянские республики - Белоруссию и Украину.
А чуть раньше тероборона задержала депутата Рады Нестора Шуфрича.
Об этом сообщил член партии Порошенко "Европейская солидарность" Юрий Бирюков. Шуфрич фотографировал позиции ВСУ, заявил Бирюков. Как сообщается, нардепа уже передали в СБУ.
СМИ Украины добавляют, что охранники Шуфрича пытались отбить его и устроили перестрелку с батальоном территориальной обороны.
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