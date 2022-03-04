На Украине суд заочно арестовал Никиту Михалкова

Украинский суд заочно арестовал российского деятеля искусств Никиту Михалкова. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Арестован Михалков за "посягательство на суверенитет". А если быть точнее, то украинское правосудие инкриминировало нашему актёру и режиссёру "посягательство на территориальную целостность" Украины.

Никита Михалков ранее заявлял, что признание независимости Луганской и Донецкой народных республик в сложившейся ситуации - единственный выход. До этого он говорил, что видит в составе идеальной Российской Федерации и две другие славянские республики - Белоруссию и Украину.

А чуть раньше тероборона задержала депутата Рады Нестора Шуфрича.

Об этом сообщил член партии Порошенко "Европейская солидарность" Юрий Бирюков. Шуфрич фотографировал позиции ВСУ, заявил Бирюков. Как сообщается, нардепа уже передали в СБУ.

СМИ Украины добавляют, что охранники Шуфрича пытались отбить его и устроили перестрелку с батальоном территориальной обороны.