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Автор Дмитрий Плотников

На Украине суд заочно арестовал Никиту Михалкова

Политика

Украинский суд заочно арестовал российского деятеля искусств Никиту Михалкова. Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

На Украине суд заочно арестовал Никиту Михалкова

Арестован Михалков за "посягательство на суверенитет". А если быть точнее, то украинское правосудие инкриминировало нашему актёру и режиссёру "посягательство на территориальную целостность" Украины. 

Никита Михалков ранее заявлял, что признание независимости Луганской и Донецкой народных республик в сложившейся ситуации - единственный выход. До этого он говорил, что видит в составе идеальной Российской Федерации и две другие славянские республики - Белоруссию и Украину.

А чуть раньше тероборона задержала депутата Рады Нестора Шуфрича.

Об этом сообщил член партии Порошенко "Европейская солидарность" Юрий Бирюков. Шуфрич фотографировал позиции ВСУ, заявил Бирюков. Как сообщается, нардепа уже передали в СБУ.

СМИ Украины добавляют, что охранники Шуфрича пытались отбить его и устроили перестрелку с батальоном территориальной обороны.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
Темы суд украина никита михалков
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