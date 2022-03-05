Покинувший Россию Виторган опубликовал странное видео

В соцсети российского актёра Эммануила Виторгана появилось загадочное послание после того, как он уехал из Москвы в Латвию на фоне последних политических событий.

В Instagram артиста было размещено короткое видео, на котором можно увидеть лишь потолок и висящую на нём люстру.

Виторган вместе со своей женой Ириной Млодик и их двумя дочками уехал из России в конце февраля в латвийскую Юрмалу. Но по приезде у него возникли некоторые сложности с документами. Выяснилось, что актёру требуются оставшиеся в Москве документы, которые он технически никак не может оттуда забрать.

После отъезда в течение нескольких дней ни сам Виторган, ни его супруга вообще не появлялись в соцсетях. И опубликованное в Instagram странное пятисекундное видео с потолком и люстрой — это единственное, что он предложил своим поклонникам, обеспокоенным судьбой артиста.

Поклонники не могут понять, что хотел сказать этим видео Виторган. Некоторым кажется, что таким образом актёр пытается что-то сказать. При этом никаких комментариев ни от него, ни от его жены пока не последовало.

Виторган не единственный представитель российского шоу-бизнеса, который покинул Россию после начала спецоперации на Украине. За границу под разными предлогами уже уехали многие его коллеги.

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