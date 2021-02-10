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Бывает резковата: Эммануил Виторган рассказал об отношениях с Собчак

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда фильма "Чародеи" признался, что не переживал, когда сын расстался с Ксенией Собчак.

Бывает резковата: Эммануил Виторган рассказал об отношениях с Собчак

Ксения Собчак развелась с Максимом Виторганом в 2019 году. Супруги поддерживают хорошие отношения, так как у них растёт общий сын Платон.

Эммануил Виторган объяснил, что хорошо относиться к своей бывшей невестке и помнит её ещё совсем маленькой, так как общался с её знаменитым отцом Анатолием Собчак.

"С Людмилой Борисовной мы дружили и продолжаем, были вот на дне рождения внука. Должен сказать, что я не переживал, когда они расстались. Переживания или нет — пусть будут Максимкины. Их семья… Они прожили энное количество времени и, безусловно, сделали что-то хорошее друг для друга. Мы перезваниваемся, Иришка любит поговорить с Ксюшей. Она, на мой взгляд, бывает весьма резковата. Но кто не бывает", — рассказал Эммануил Виторган в интервью Дмитрию Гордону.

Автор: Елена Былкина
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