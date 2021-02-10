Бывает резковата: Эммануил Виторган рассказал об отношениях с Собчак

Звезда фильма "Чародеи" признался, что не переживал, когда сын расстался с Ксенией Собчак.

Ксения Собчак развелась с Максимом Виторганом в 2019 году. Супруги поддерживают хорошие отношения, так как у них растёт общий сын Платон.

Эммануил Виторган объяснил, что хорошо относиться к своей бывшей невестке и помнит её ещё совсем маленькой, так как общался с её знаменитым отцом Анатолием Собчак.