Чичерина напомнила, как восемь лет Киев считал жителей Донбасса "недочеловеками"

Российская певица Юлия Чичерина рассказала, как она видит спецоперацию, которую проводит в Донбассе Россия

По словам исполнительницы, жители ДНР и ЛНР ждали помощи Россия долгие восемь лет, опасаясь и страдая от бесчеловечного отношения украинских властей.

"Долгих восемь лет Донбасс ждал от России шага навстречу. Все это время люди жили в постоянном страхе, нагнетаемом киевскими нацистами, которые обещали зачистить Донецк и Луганск от "недочеловеков". Восемь лет жизни под постоянными обстрелами, диверсиями и терактами. Все это время Запад поощрял антироссийские настроения, а в последнее время стал накачивать Украину оружием", — рассказала Чичерина в беседе с "Газетой.Ru".

Артистка напомнила, что терпеть такое бесконечно было бы невозможно.

"Гордиев узел разрублен. Русская весна возвращается!", — эмоционально высказалась Чичерина.

Утром 24 февраля главой РФ Владимиром Путиным было объявлено о спецоперации по демилитаризации Украины, которую президент назвал вынужденной мерой. На такой шаг лидер государства был вынужден пойти после того, как власти республик Донбасса обратились к нему, прося о помощи.

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