EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Чичерина напомнила, как восемь лет Киев считал жителей Донбасса "недочеловеками"

Шоу-бизнес

Российская певица Юлия Чичерина рассказала, как она видит спецоперацию, которую проводит в Донбассе Россия

Чичерина напомнила, как восемь лет Киев считал жителей Донбасса "недочеловеками"

По словам исполнительницы, жители ДНР и ЛНР ждали помощи Россия долгие восемь лет, опасаясь и страдая от бесчеловечного отношения украинских властей.

"Долгих восемь лет Донбасс ждал от России шага навстречу. Все это время люди жили в постоянном страхе, нагнетаемом киевскими нацистами, которые обещали зачистить Донецк и Луганск от "недочеловеков". Восемь лет жизни под постоянными обстрелами, диверсиями и терактами. Все это время Запад поощрял антироссийские настроения, а в последнее время стал накачивать Украину оружием", — рассказала Чичерина в беседе с "Газетой.Ru".

Артистка напомнила, что терпеть такое бесконечно было бы невозможно.

"Гордиев узел разрублен. Русская весна возвращается!", — эмоционально высказалась Чичерина.

Утром 24 февраля главой РФ Владимиром Путиным было объявлено о спецоперации по демилитаризации Украины, которую президент назвал вынужденной мерой. На такой шаг лидер государства был вынужден пойти после того, как власти республик Донбасса обратились к нему, прося о помощи.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Первые кадры спецоперации России по освобождению Украины
Автор: Светлана Нерадовская
Темы днр лнр россия украина донбасс
Sberbank
Новости
Лавров назвал ложью заявления Киева о готовности обсуждать нейтральный статус
РФ готова на высоком уровне вести переговоры с Украиной, заявил Путин
Политолог: Киев опоздал с заявлением о готовности обсуждать нейтральный статус
Чичерина напомнила, как восемь лет Киев считал жителей Донбасса "недочеловеками"
Зеленский упрекнул Европу в медленной помощи Украине
Нарышкин назвал спецоперацию РФ результатом игнорирования её интересов Западом
Нателла Крапивина о ситуации в Киеве: "Больше не ждёшь хороших новостей"
Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
Участники акции в поддержку Украины избили российского дипломата в Литве
Лукашенко назвал причину происходящего на Украине
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове

Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.

Нанесён удар по военно-морской базе США в украинском Очакове
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Политика. Новости и аналитика
Флот Украины уничтожен, а Зеленский мог покинуть страну
Бывший СССР
Россия выдвинула Киеву новый ультиматум. Нужен ли "Минск-3"?
Политика. Новости и аналитика
ДНР: Военнослужащие 53-й бригады ВСУ перешли на сторону Донбасса
Усам Оздемиров В сшибке России и Запада рождается могучая Евразия Усам Оздемиров Любовь Степушова Зачем из пограничников острова Змеиный сделали мёртвых героев Любовь Степушова Юрий Носовский "Неделя о блудном сыне": как нам возвратиться в "дом Отчий" Юрий Носовский
Политика. Новости и аналитика
Полковник запаса рассказал, как может развиваться спецоперация на Украине дальше
Политика. Новости и аналитика
Нацистов в плен не брать: чеченский батальон пошёл на Мариуполь
Разведка США спрогнозировала сроки "сдачи Киева"
Политика. Новости и аналитика
Разведка США спрогнозировала сроки "сдачи Киева"
Последние материалы
Политолог: Киев опоздал с заявлением о готовности обсуждать нейтральный статус
Чичерина напомнила, как восемь лет Киев считал жителей Донбасса "недочеловеками"
Зеленский упрекнул Европу в медленной помощи Украине
Вертолёты НАТО на Украине: насколько страшен “Тигр”
Британии закрыли российское небо. И это явно только начало
Как предотвратить внезапную сердечную смерть? Дмитрий Давыдов предложил решение
Нарышкин назвал спецоперацию РФ результатом игнорирования её интересов Западом
Нателла Крапивина о ситуации в Киеве: "Больше не ждёшь хороших новостей"
Кардиолог рассказал, как поддержать сердце после коронавируса
Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников