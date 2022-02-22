88-летняя Татьяна Доронина находится в столичной больнице, где её лечат от коронавируса.
Как сообщает Telegram-канал Mash, Татьяна Доронина была госпитализирована с коронавирусом уже давно. У звезды фильма "Три тополя на Плющихе" тест на COVID-19 показал положительный результат.
Сообщается, что усугубляется болезнь тем, что у звезды советского кинематографа присутствуют сопутствующие заболевания.
"Пациентка эмоционально нестабильна, поэтому врачи применяют седатирующие препараты. Лёгкие поражены на 20% справа и на 16% слева, но медики отмечают положительную динамику по КТ — предыдущая топография выявила более высокую степень поражения соответственно", — гласит информация ТГ-канала.
Ранее сообщалось, что Татьяна Васильевна находится на оздоровительном лечении в одном из санаториев в Подмосковье.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В США считают, что объявив о готовности к саммиту с президентом России, Джо Байден принимает на себя риски, которые могут с лёгкостью обернуться неприятностями.