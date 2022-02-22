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Автор Елена Былкина

Врачи спасают Татьяну Доронину от COVID-19

Шоу-бизнес

88-летняя Татьяна Доронина находится в столичной больнице, где её лечат от коронавируса.

Врачи спасают Татьяну Доронину от COVID-19

Как сообщает Telegram-канал Mash, Татьяна Доронина была госпитализирована с коронавирусом уже давно. У звезды фильма "Три тополя на Плющихе" тест на COVID-19 показал положительный результат.

Сообщается, что усугубляется болезнь тем, что у звезды советского кинематографа присутствуют сопутствующие заболевания.

"Пациентка эмоционально нестабильна, поэтому врачи применяют седатирующие препараты. Лёгкие поражены на 20% справа и на 16% слева, но медики отмечают положительную динамику по КТ — предыдущая топография выявила более высокую степень поражения соответственно", — гласит информация ТГ-канала.

Ранее сообщалось, что Татьяна Васильевна находится на оздоровительном лечении в одном из санаториев в Подмосковье.

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Татьяна Доронина находится в пансионате в плохом состоянии
Автор: Елена Былкина
Темы covid-19
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