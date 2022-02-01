Выяснились подробности о состоянии здоровья Татьяны Дорониной

Поклонников Татьяны Дорониной переполошила новость о том, что народную артистку СССР поместили в дом престарелых. Появилась информация о том, как дела обстоят на самом деле.

Журналисты побеседовали с осведомленным источником, который объяснил, что звезда советского кино находится на оздоровительном лечении в одном из санаториев в Подмосковье.

"Татьяна Доронина не находится в доме престарелых, это ложная информация. Она в одном из подмосковных санаториев, проходит там курс лечения, отдыхает. Здоровье у Татьяны Васильевны нормальное. Конечно, есть возрастные изменения, но, как и у всех", — приводит слова инсайдера в Teleprogramma. pro.

Доронина, по словам собеседника, стремится вернуться в родной МХАТ имени Горького, но ей это пока не удаётся. Врачи запретили Дорониной, которая не сделала прививку от COVID-19, появляться в людных местах по соображением безопасности.

Известия, что маститые артисты оказываются в доме престарелых вызывают широкий общественный резонанс. Ранее появлялась информация, что в социальном учреждении для пожилых доживал свой век Леонид Куравлёв. Лилия-Федосеева Шукшина, которая некоторое время находилась в пансионате для пожилых, как выяснилось, спасалась там от коронавируса.

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