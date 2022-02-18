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Автор Елена Былкина

Ляйсан Утяшева рассказала, как её похитили из-за проблем в бизнесе отца

Шоу-бизнес

Жене Павла Воли удалось спастись от похитителей благодаря своим гимнастическим навыкам и доброте пожилой женщины.

Ляйсан Утяшева рассказала, как её похитили из-за проблем в бизнесе отца

Ляйсан Утяшева в детстве стала жертвой похищения. Девочка испытала на себе ужасы киднеппинга из-за неурядиц в коммерческой деятельности отца.

Гимнастка впервые поведала о своём страшном опыте. Она рассказала, что много лет назад её обманом увезли за сотни километров от дома. Водитель, подъехавший к её школе, уверил, что они поедут на работу отца. В итоге они оказались в доме в какой-незнакомой деревне.

"Мне говорят: "Подождёшь здесь папу". Я жду папу, папа не приходит. У меня длинная была косичка. Говорят: "Слушай, а можно мы тебе уважительно косичку отстрижём? Ну, папа чтобы приехал". Отрезают косичку. Я поплакала немножко, мне дали гречку — я её поела", — рассказала Утяшева в интервью Ирине Шихман.

Неизвестно, чем бы это всё закончилось, если бы девочке не помогла старушка. Пожилая женщина вошла в комнату, где держали Ляйсан, и взглядом показала ей на окно. Cообразительный ребёнок понял намёк и выскользнула через форточку. Ей помогла её гибкость, приобретённая на занятиях гимнастики.

После девочка вышла на трассу, где её подобрал сердобольный водитель фуры. Оказалось, что похитители увезли её из Волгограда в Воронежскую область. Ляйсан благополучно добралась до родителей. 

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яйсан Утяшева и Павел Воля: любовь напоказ, домашнее насилие, роды в США // А поговорить?..
Автор: Елена Былкина
Темы павел воля ирина шихман ляйсан утяшева
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