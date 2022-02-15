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Автор Елена Былкина

Стали известны новые подробности гибели дочери Владимира Конкина

Шоу-бизнес

Адвокат Виктория Шошина рассказала, что обнаружили в крови дочери звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина.

Стали известны новые подробности гибели дочери Владимира Конкина

Заслуженный артист РСФСР, по словам юриста, представляющего сторону обвиняемой, попытался скрыть от общественности результаты медицинской экспертизы утонувшей в бассейне фитнес-клуба дочери.

Адвокат Виктория Шошина объяснила, что у дочери звезды советского кинематографа нашли 2,96 грамма этанола на литр в крови и 2,96 грамма этанола на литр в моче. Юрист отметила, что анализы свидетельствуют о том, что София употребила почти две бутылки вина перед трагическим инцидентом в бассейне.

"А сторона потерпевшей говорит, что у нее в крови было всего 0,5 грамма. Да, в экспертизе эта цифра есть, но это после того, как 27 часов ее в больнице промывали, прокапывали, оказывали всю медицинскую помощь. Поэтому когда показывают эти данные, это данные трупа", — цитирует слова адвоката Телеканал "360".

В гибели Софии Конкиной обвинили совладелицу и управляющую фитнес-клубом Анну Андрианову, однако женщина настаивает, что причиной смерти молодой женщины было алкогольное опьянение.

"Она выпила и пошла в воду, а вода, по мнению экспертов, еще больше усугубляет алкогольное опьянение", — сказала Андрианова.

Софию Конкину вытащили из бассейна столичного фитнес-клуба в бессознательном состоянии в сентябре 2020 года. Спасти дочь артиста не удалось, она скончалась в реанимации. Уголовное дело было возбуждено против руководителя фитнес-клуба Анны Андриановой. В качестве меры пресечения суд избрал для женщины запрет определенных действий.

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Дочь Владимира Конкина утонула в бассейне
Автор: Елена Былкина
Темы владимир конкин
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