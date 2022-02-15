Стали известны новые подробности гибели дочери Владимира Конкина

Адвокат Виктория Шошина рассказала, что обнаружили в крови дочери звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина.

Заслуженный артист РСФСР, по словам юриста, представляющего сторону обвиняемой, попытался скрыть от общественности результаты медицинской экспертизы утонувшей в бассейне фитнес-клуба дочери.

Адвокат Виктория Шошина объяснила, что у дочери звезды советского кинематографа нашли 2,96 грамма этанола на литр в крови и 2,96 грамма этанола на литр в моче. Юрист отметила, что анализы свидетельствуют о том, что София употребила почти две бутылки вина перед трагическим инцидентом в бассейне.

"А сторона потерпевшей говорит, что у нее в крови было всего 0,5 грамма. Да, в экспертизе эта цифра есть, но это после того, как 27 часов ее в больнице промывали, прокапывали, оказывали всю медицинскую помощь. Поэтому когда показывают эти данные, это данные трупа", — цитирует слова адвоката Телеканал "360".

В гибели Софии Конкиной обвинили совладелицу и управляющую фитнес-клубом Анну Андрианову, однако женщина настаивает, что причиной смерти молодой женщины было алкогольное опьянение.

"Она выпила и пошла в воду, а вода, по мнению экспертов, еще больше усугубляет алкогольное опьянение", — сказала Андрианова.

Софию Конкину вытащили из бассейна столичного фитнес-клуба в бессознательном состоянии в сентябре 2020 года. Спасти дочь артиста не удалось, она скончалась в реанимации. Уголовное дело было возбуждено против руководителя фитнес-клуба Анны Андриановой. В качестве меры пресечения суд избрал для женщины запрет определенных действий.

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