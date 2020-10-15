Владимир Конкин дал показания по делу о смерти дочери

Владимир Конкин, которому в деле отведена роль потерпевшего, ответил на вопросы следователя.

Артист рассказал, что не конфликтовал с дочерью и во всём её поддерживал.

На вопрос представителя следствия о том, почему София не рассказала отцу о своём молодом человеке, Конкин предположил, что дочь не хотела его расстраивать. То, что София сдавала в наём квартиру в Химках, купленную специально для неё, актёра неприятно удивило.

Юрист Юлия Нитченко настроена возложить вину за смерть девушки на администрацию фитнес-клуба. Сейчас выясняется, удалялись ли записи с камер видеонаблюдения, установленных в зале с бассейном.