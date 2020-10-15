Владимир Конкин, которому в деле отведена роль потерпевшего, ответил на вопросы следователя.
Артист рассказал, что не конфликтовал с дочерью и во всём её поддерживал.
На вопрос представителя следствия о том, почему София не рассказала отцу о своём молодом человеке, Конкин предположил, что дочь не хотела его расстраивать. То, что София сдавала в наём квартиру в Химках, купленную специально для неё, актёра неприятно удивило.
Юрист Юлия Нитченко настроена возложить вину за смерть девушки на администрацию фитнес-клуба. Сейчас выясняется, удалялись ли записи с камер видеонаблюдения, установленных в зале с бассейном.
"Вопросы, почему сотрудники фитнес-клуба допустили Софию до занятий, если она была нетрезва, и где находился дежурный тренер в то время, когда она тонула, остаются открытыми", — сказала Юлия Нитченко.
19-летняя дочь актёра выбрала себе необычный никнейм в социальных сетях.