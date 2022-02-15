Жених погибшей дочери актёра Конкина раскрыл детали трагедии: "Мозг умер"

Жених погибшей дочери актёра Владимира Конкина Михаил Серов раскрыл обстоятельства смерти 32-летней Софии в бассейне фитнес-клуба в сентябре 2020 года.

По его словам, женщине не смогли вовремя оказать первую помощь, так как в заведении не было медика. Лишь спустя несколько минут удалось найти врача, который попытался вернуть дочь Конкина к жизни.

"Он сообщил, что София долгое время пробыла без кислорода. Сердце ей запустили, но мозг уже умер. Если бы кто-то вынул её из бассейна или помог… Ведь она была больше 10 минут в воде", — приводит слова Серова "Пятый канал".

В смерти женщины обвиняют управляющую спорткомплексом Анну Андриянову.

Ранее СМИ сообщали, что София часто приходила в бассейн в состоянии алкогольного опьянения, однако Серов опроверг эту информацию. Он назвал подобные заявления "наглой ложью".

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