Жених погибшей дочери актёра Владимира Конкина Михаил Серов раскрыл обстоятельства смерти 32-летней Софии в бассейне фитнес-клуба в сентябре 2020 года.
По его словам, женщине не смогли вовремя оказать первую помощь, так как в заведении не было медика. Лишь спустя несколько минут удалось найти врача, который попытался вернуть дочь Конкина к жизни.
"Он сообщил, что София долгое время пробыла без кислорода. Сердце ей запустили, но мозг уже умер. Если бы кто-то вынул её из бассейна или помог… Ведь она была больше 10 минут в воде", — приводит слова Серова "Пятый канал".
В смерти женщины обвиняют управляющую спорткомплексом Анну Андриянову.
Ранее СМИ сообщали, что София часто приходила в бассейн в состоянии алкогольного опьянения, однако Серов опроверг эту информацию. Он назвал подобные заявления "наглой ложью".
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