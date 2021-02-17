Няня внучки Конкина рассказала о личной жизни его умершей дочери

София ушла из жизни в ночь на 24 сентября 2020-го, захлебнувшись в бассейне фитнес-клуба.

Погибшая дочь Владимира Конкина, по словам женщины, работающей в семье Софии, была хорошей женой и матерью. Наталья Таурина — няня, которая ухаживала за дочкой покойной, пока та была замужем за адвокатом, который был старше её на пятнадцать лет.

"Она очень хотела иметь дружную семью, любящего мужа", — рассказала Таурина телеканалу "360".

Женщина объяснила, что София была хорошей хозяйкой, старалась порадовать семью и делала прекрасные тематические вечера в японском стиле для гостей.

После разрыва с супругом, по словам Тауриной, отношения с мужчинами у дочери Конкина не складывались.

Осиротевшую дочку Софии заберёт к себе на воспитание старший брат, который проживает в Лондоне.