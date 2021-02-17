София ушла из жизни в ночь на 24 сентября 2020-го, захлебнувшись в бассейне фитнес-клуба.
Погибшая дочь Владимира Конкина, по словам женщины, работающей в семье Софии, была хорошей женой и матерью. Наталья Таурина — няня, которая ухаживала за дочкой покойной, пока та была замужем за адвокатом, который был старше её на пятнадцать лет.
"Она очень хотела иметь дружную семью, любящего мужа", — рассказала Таурина телеканалу "360".
Женщина объяснила, что София была хорошей хозяйкой, старалась порадовать семью и делала прекрасные тематические вечера в японском стиле для гостей.
После разрыва с супругом, по словам Тауриной, отношения с мужчинами у дочери Конкина не складывались.
Осиротевшую дочку Софии заберёт к себе на воспитание старший брат, который проживает в Лондоне.
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