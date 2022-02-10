Григорий Лепс провёл время с бывшей женой и детьми

Григорий Лепс, переживший развод с Анной Шаплыковой, не спешит рвать отношения с бывшей женой. Певец проводит время в компании экс-супруги.

Развод тяжело отразился на состоянии исполнителя хита "Рюмка водки на столе". Григорий Лепс заметно похудел, осунулся и даже попал в больницу после расторжения брака с женой, с которой прожил двадцать лет.

Народный артист России ценит родственные связи, поэтому семейные праздники проводит с бывшей женой и тремя своими детьми.

"Новый год Гриша и Аня, а также их дети отметили вместе в своем загородном доме. Потом Лепс поехал выступать, но позже снова вернулся к семье, за новогодний стол", — цитирует слова друга семьи "Комсомольская правда".

Чинный семейный ужин прошёл, несмотря на слухи о том, что его эк-супруга закрутила роман с 38-летним манекенщиком Дмитрием Савчуком. Самому Лепсу приписали роман с Юлией Барановской.

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