Выяснилось, почему развод Лепса был таким стремительным

Адвокат объяснил, почему расторжение брака Григория Лепса и Анны Шаплыковой прошло так гладко.

Григорий Лепс прожил в браке с балериной Анной Шаплыковой двадцать лет. Супруга родила музыканту троих детей.

Сегодня мировой суд Хамовнического района официально расторг брак звёздной пары. Присутствие самих супругов на заседании суда не понадобилось. Интересы Шаплыковой представлял адвокат, а от Лепса понадобилась лишь заверенная бумага о том, что он согласен с расторжением брака.

Тему имущественного спора на заседании вообще не затронули, так как артист с супругой заранее обговорили, всё, что касается раздела совместно нажитого состояния.

"Скорее всего, Лепс с женой подписали брачный договор или соглашение о расторжении брака, в котором четко оговорены все материальные моменты, опека над детьми (их в семье трое — 19, 14 и 11 лет. — Ред.), размер алиментов и так далее. Именно поэтому развод оформили одним днём: здесь нет предмета спора", — цитирует слова звёздного юриста Андрея Алёшкина "Комсомольская правда".

Адвоката не удивила поспешность развода. Его больше заинтересовало то, что Лепс не захотел бороться ни за отношения, ни за семейное имущество.

Алёшкин предполагает, что Лепс отдал жене, как минимум, 50% богатств. То, что имущество супругов при разводе делится поровну, прописано в Семейном кодексе. При этом адвокат уверен, что у артиста был шанс оставить себе большую часть имущества, но он этой возможностью по какой-то причине не воспользовался.

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