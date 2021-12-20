Брак Григория Лепса и Анны Шаплыковой официально расторгнут. По данным СМИ, имущество пары оценивается в один миллиард рублей. Сумеют ли супруги мирно договориться о разделе нажитого в браке богатства.
Журналисты Пятого канала поинтересовались у адвоката бывшей жены артиста Анны Шаплыковой Оксаны Якимовой, ждут ли экс-супругов судебные процессы по разделу имущества.
"Нет", — кратко ответила юрист, посоветовав представителям СМИ следить за информацией о разводе певца на сайте суда столичного района Хамовники.
Григорий Лепс ранее поступил благородно и накануне развода подарил жене ювелирную фирму, приносящую около двадцати миллионов рублей доходов в год. Анна Шаплыкова стала единоличной владелицей компании "Джи Эл Джуерли", занимающейся продажей элитных украшений.
Григорий Лепс ранее заставил поклонников волноваться, когда отказался от выступления в "Крокус Сити Холле". Певец признался, что ему понадобилась краткосрочная госпитализация. Свой традиционный концерт под названием "Рождество с Григорием Лепсом" артист провёл, как и обещал.
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