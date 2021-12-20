Адвокат жены Лепса рассказала, ждёт ли супругов раздел имущества

Брак Григория Лепса и Анны Шаплыковой официально расторгнут. По данным СМИ, имущество пары оценивается в один миллиард рублей. Сумеют ли супруги мирно договориться о разделе нажитого в браке богатства.

Журналисты Пятого канала поинтересовались у адвоката бывшей жены артиста Анны Шаплыковой Оксаны Якимовой, ждут ли экс-супругов судебные процессы по разделу имущества.

"Нет", — кратко ответила юрист, посоветовав представителям СМИ следить за информацией о разводе певца на сайте суда столичного района Хамовники.

Григорий Лепс ранее поступил благородно и накануне развода подарил жене ювелирную фирму, приносящую около двадцати миллионов рублей доходов в год. Анна Шаплыкова стала единоличной владелицей компании "Джи Эл Джуерли", занимающейся продажей элитных украшений.

Григорий Лепс ранее заставил поклонников волноваться, когда отказался от выступления в "Крокус Сити Холле". Певец признался, что ему понадобилась краткосрочная госпитализация. Свой традиционный концерт под названием "Рождество с Григорием Лепсом" артист провёл, как и обещал.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.