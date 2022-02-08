Нагиев ответил на вопрос, может ли он стать новым ведущим КВН

Актёр и шоумен Дмитрий Нагиев рассказал, может ли заменить в качестве ведущего КВН заболевшего коронавирусом бессменного ведущего передачи Александра Маслякова.

Нагиев признался, что не отрицает возможности попробовать себя в новом амплуа, если он подойдёт формату передачи и если его полюбит зритель.

Актёр убеждён, что в данном вопросе важно только то, что скажут зрители, а всё остальное не имеет значения.

"Для меня основное мерило, главное мерило — это интерес зрителя, на все остальное мне наплевать. Мне важно, что скажет зритель. Все свое творчество, как и думаю, Александр Васильевич, выстраиваю, ставя во главу угла интерес зрителя, поэтому получится у нас — значит, получится, нет — я пойму это", -сказал Нагиев.

Шоумен добавил, что при этом говорить о замене Маслякова, который на протяжении 60 лет был ведущим передачи, пока рано, и он не считает нужным сравнивать его и себя в этой роли.

Ранее в Instagram КВН сообщили, что из-за заражения коронавирусом Масляков будет вынужден пропустить первые игры нового сезона КВН, а на этот период на роль ведущего будет приглашён "какой-нибудь известный квнщик или другой не чужой игре человек".

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