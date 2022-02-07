Певица МакSим откровенно рассказала о бывшем-абьюзере: "Глаза как у ведьмы"

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) впервые рассказала об отношениях с бывшим молодым человеком, который постоянно критиковал её внешность.

В своём Instagram-аккаунте артистка раскрыла причину своих "неестественных фотографий". По её словам, она много лет жила с парнем-абьюзером. Певица отметила, что он мог осудить её маникюр или высмеять творчество.

"Маникюр не того цвета, нос как у Бабы-Яги и глаза как у ведьмы. Поведение (нельзя принимать цветы от чужих) и песни ровно ничего не стоят", — поделилась МакSим с подписчиками.

Также она добавила, что сейчас счастлива в отношениях. Певица прикрепила свои рассуждения к снимку, на котором она позирует в вечернем платье с красивым макияжем.

По предварительным данным, Абросимова могла говорить о звукорежиссёре Алексее Луговцеве в своём посте. Они поженились в 2008 году, а в 2011-м расстались. Ранее артистка уже рассказывала, что у них были сложные отношения.

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