Певица МакSим нуждается в экстренной операции

Несмотря на успешное и быстрое выздоровление после тяжёлой болезни, здоровье певицы МакSим так полностью и не восстановилось.

Как пишет kp.ru, пневмония не прошла для артистки бесследно. Врачи говорят, что одно из её лёгких в очень плохом состоянии, в нём почти не осталось нормальной ткани, поэтому специалисты советуют исполнительнице сделать его пересадку.

По словам специалистов, операция по пересадке лёгкого в таком случае — разумное решение.

"Можно только поддерживать то, что есть. Сможет ли она потом петь? Вполне возможно, поскольку связки у нее работают. Но поскольку запас воздуха в легких теперь намного меньше, тут уже придется обойтись без длинных нот", — рассказал журналистам осведомлённый источник.

Летом 2021 года МакSим долгое время находилась в реанимации, в медикаментозной коме, в которую ввели её врачи ввиду тяжёлого состояния, в котором находилась певица, организм которой не мог самостоятельно справиться с болезнью.

В декабре 2021 года МакSим впервые появилась на публике, выйдя на сцену на церемонии "Золотой граммофон". Со сцены певица произнесла слова благодарности медикам, которые, по её словам, помогли ей "вернуться с того света".

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