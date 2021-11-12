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Малышева рассказала, как врачи спасали жизнь МакSим

Здоровье

Ведущая шоу "Жить здорово" Елена Малышева объяснила, как певице МакSим удалось победить смертельно опасную болезнь.

Малышева рассказала, как врачи спасали жизнь МакSим

За болезнью певицы МакSим наблюдала вся страна. Исполнительница хита "Знаешь ли ты" находилась на волосок от смерти, так как пережила клиническую смерть.

Елена Малышева рассказала, почему артистке удалось выжить и вернуться к нормальной жизни.

"Это была выдающаяся работа врачей-реаниматологов. Потому что Марина находилась на аппарате ЭКМО. Я знаю, что консилиумы проводились каждый день! Это гениально!" — рассказала теледоктор на Youtube-канале Надежды Стрелец.

Малышева отметила, что за жизнь МакSим сражались лучшие медики, которые очень ответственно выполняли свою работу. Самоотверженная работа врачей помогла предотвратить возможные негативные последствия.

Марина Абросимова (настоящее имя МакSим) проходит реабилитацию. Артистка ведёт активный образ жизни, позволяя себе путешествовать. К концертной деятельности певица пока не может вернуться из-за того, что её лёгкие ещё полностью не восстановились.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Елена Андреева
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