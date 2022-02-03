Приятель Волочковой рассказал, почему её романы быстро заканчиваются

Друг балерины Анастасии Волочковой бизнесмен Андрей Ковалёв высказал своё мнение по поводу того, почему у танцовщицы не получается завести продолжительный роман.

По его мнению, причина одиночества Волочковой — в её трудолюбии и высокой образованности. Ковалёв полагает, что именно такому типу женщин сложнее всего надолго сохранить отношения.

"Я знаю многих женщин, которые просто одиноки были и не вышли замуж. Я жил в доме Большого театра и видел до старости одиноких балерин. Они всем пожертвовали ради своей карьеры. Жизнь сейчас быстрая, поэтому может и романы у Насти краткосрочные", — заметил Ковалев в интервью РЕН ТВ.

Друг балерины уверен, что рядом с ней должен быть только успешный, состоявшийся мужчина.

Ковалёв добавил, что ему не понравился последний возлюбленный артистки, с которым она познакомилась на шоу "Давай поженимся!" и отдыхала на Мальдивах. Бизнесмен признался, что хотя близко и не общался с Сергеем Кузнецовым, он ему показался недалёким человеком.

Роман Волочковой и Кузнецова закончился спустя месяц после начала. Пара вместе купалась и загорала на мальдивском пляже, а по возвращению объявила о расставании. Волочкова обвинила возлюбленного в лицемерии и предательстве, а он её — в "ужасных" поступках, которые не в состоянии простить.

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