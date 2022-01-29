Лариса Гузеева считает, что бедных мужчин любить не за что

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева уверена, что красивые девушки должны строить отношения с состоятельными мужчинами, а бедные представители сильного пола их внимания не достойны.

Такое заявление ведущая сделала во время передачи "Давай поженимся!", на которой в качестве жениха присутствовал 34-летний миллионер, IT-специалист Давид, который восемь лет назад переехал из России в Майами, где и преуспел в бизнесе. Гость попросил Гузееву найти ему невесту, но поделился своим самым большим страхом — что она полюбит не его, а его деньги, статус и американское гражданство. Жених признался, что уже встречался с русской девушкой, которая была с ним только из-за денег, и такие отношения ему больше не нужны.

Гузеева сообщила, что Давида есть за что любить помимо денег — за симпатичную внешность, хорошее телосложение и приятные манеры. Она добавила, что ему молодому человеку не стоит переживать из-за своих денег, ведь он их честно заработал. Ведущая уверена, что в отношениях с девушками наличие денег — это всегда плюс.

"Вы же не переживаете, что вас могут полюбить за ваши голубые глаза, за то, что вы хорошо сложены. Тогда не переживайте, что у вас есть деньги! Это ваша заслуга, это ваш труд. Если вас отчасти и за это полюбят — это неплохо. А почему красивые девушки должны любить бедных? А за что их любить?" — сказала Гузеева.

Фраза ведущей вызвала широкий общественный резонанс. Известно, что Гузеева всегда поощряла состоятельных поклонников. Она говорила, что с молодых лет привыкла к деньгам и комфорту, и не собирается отказываться от них и в более зрелом возрасте.

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