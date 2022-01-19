Гузеева рассказала о реалиях несвободной Европы: "Я вам клянусь"

Лариса Гузеева рассказала о жёстких ограничениях в Германии в условиях пандемии коронавируса.

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева в разделе сторис в Instagram записала видео из Берлина. Звезда ТВ сообщила, что санитарные правила в столице Германии не идут ни в какое сравнения с теми неудобствами, которые испытывают российские граждане из-за коронавирусных ограничений.

"Люди, такой свободы, как у нас в стране, нет нигде, я вам клянусь. Здесь если у тебя нет QR-кода или свежайшего ПЦР-теста, ты не попадешь никуда", — объяснила Лариса Андреевна.

Гузеева уверила, что даже деньги не помогут человеку пройти в общественные места без свидетельства о вакцинации и отрицательного теста на COVID-19.

Телеведущая отметила, что послушные граждане Европы беспрекословно соблюдают все меры, тогда как в России склонны протестовать против правил, которые представляются ущемлением прав и свобод.

Гузеева, которая переболела коронавирусом, считает, что эпидемиологическая ситуация в России хуже, чем в странах Европы, потому что русские люди не признают установленные правила.

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