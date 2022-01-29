Владимир Винокур и Николай Бандурин рассказали, как трудно приходится артистам, так как из-за ограничений, связанных с пандемией, творческие люди лишились заработка.
В начале пандемии коронавируса многие звёзды рассказывали о своих финансовых потерях. В частности Валерия и Иосиф Пригожин сетовали на отмену концертов. Период временного простоя певица и продюсер пережидали, отдыхая в шикарных отелях Арабских Эмиратов.
Спустя время голоса недовольных звёзд поутихли, однако проблема, как выяснилось, никуда не делась. Владимир Винокур и Николай Бандурин объяснили, что их доходы резко сократились, так как пандемия диктует свои суровые правила.
"Работы нет действительно. Январь и февраль сейчас пустые полностью, в декабре тоже не было новогодних корпоративов", — цитирует слова Владимира Винокура "СтарХит".
О непростом положении артистов рассказал также Николай Бандурин. Поправить своё финансовое положение он надеется с помощью небольшого гастрольного тура.
"С концертами, конечно, беда. Их стало гораздо меньше. Сейчас у меня небольшой тур в Крыму. Можно сказать — это нормальная работа", — объяснил знаменитый куплетист.
Знаменитости мечтают о том времени, когда свирепствующий COVID-19 отступит? и концертные залы снова наполнятся публикой. Тогда артисты смогут вернуться к своим привычным заработкам.
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