Алла Пугачёва выбрала для прогулки по зимнему саду модный наряд нежно-розового цвета.
Максим Галкин в недавнем своём видео признался, что ему нечем поделиться с аудиторией, так как они с Аллой не поехали отдыхать в экзотические страны, в отличие от других коллег по шоу-бизнесу.
Публика уверила шоумена, что курортный контент не сравнится со снимками Примадонны, которые периодически появляются в Instagram-аккаунте юмориста.
Галкин понял намёк аудитории и показал свою звёздную супругу во время прогулки по зимнему саду.
На фото Примадонна облачилась в стильный молодёжный пуховик, цвет которого можно описать изысканным французским выражением — cuisse de nymphe effrayée (в переводе — цвет бедра испуганной нимфы). Проще говоря — нежно-розовый цвет.
Пугачёва кокетливо прикрыла половину лица капюшоном.
"Аллуся", — подписал фото Галкин.
Подписчики остались в восторге от такого контента.
"Максим! Очень хочется побольше фоток с нашей Красавицей!";
"Спасибо. Максим за то, что Вы сделали для этой Великой Женщины! Вы… продлили ей счастье";
"Как всегда прекрасна наша Алла Борисовна", — писали фолловеры.
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