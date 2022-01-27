Галкин показал, как стильная Пугачёва гуляет по деревне Грязь

Алла Пугачёва выбрала для прогулки по зимнему саду модный наряд нежно-розового цвета.

Алла Пугачёва

Максим Галкин в недавнем своём видео признался, что ему нечем поделиться с аудиторией, так как они с Аллой не поехали отдыхать в экзотические страны, в отличие от других коллег по шоу-бизнесу.

Публика уверила шоумена, что курортный контент не сравнится со снимками Примадонны, которые периодически появляются в Instagram-аккаунте юмориста.

Галкин понял намёк аудитории и показал свою звёздную супругу во время прогулки по зимнему саду.

На фото Примадонна облачилась в стильный молодёжный пуховик, цвет которого можно описать изысканным французским выражением — cuisse de nymphe effrayée (в переводе — цвет бедра испуганной нимфы). Проще говоря — нежно-розовый цвет.

Пугачёва кокетливо прикрыла половину лица капюшоном.

"Аллуся", — подписал фото Галкин.

Подписчики остались в восторге от такого контента.

"Максим! Очень хочется побольше фоток с нашей Красавицей!"; "Спасибо. Максим за то, что Вы сделали для этой Великой Женщины! Вы… продлили ей счастье"; "Как всегда прекрасна наша Алла Борисовна", — писали фолловеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.