Галкин прогулялся с Пугачёвой под снегопадом: "Скоро весна!"

Максим Галкин показал, как Алла Пугачёва радуется снегу.

Максим Галкин опубликовал в своём Instagram-аккаунте видео, на котором Примадонна гуляет в тёмное время суток. Певица не испугалась выйти на улицу, несмотря на снег с ветром. Видео отлично передаёт косой снегопад, который на кадрах превращается в светящиеся отрывистые линии.

"Какая прелесть. Скоро весна. Жарко", — проникновенно говорит народная артистка СССР и снимает капюшон.

Под капюшоном показывается озорная причёска Примадонны в виде чубчика с торчащими в разные стороны прядями волос.

Алла Борисовна одета в белый стильный пуховичок. Недавно Пугачёва прошлась по магазинам в компании стилиста Игоря Гуляева. Певица заглянула в отдел с меховыми изделиями и облачилась в роскошную шубу и шляпу из меха. Для семейной прогулки Примадонна выбрала молодёжный пуховик.

Подписчиков Галкина очень обрадовал такой контент.

"Побольше Аллы в ленте! Она прекрасно выглядит!!!"; "Алла женщина удивительная. Дай Бог ей здоровья, такая красивая"; "Вечерняя прогулка, а снег идёт, обожаю такую погоду и весну конечно жду"; "Наше достояние! Будьте здоровы, будьте всегда, будьте везде! Люблю не могу", — писали фолловеры под постом шоумена.

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