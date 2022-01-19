Алла Пугачёва в шикарной шубе пококетничала с молодым мужчиной

Алла Пугачёва развлекается шопингом. Примадонна зашла в отдел шуб и утонула в нежнейших меховых изделиях.

Алла Пугачёва

Народная артистка СССР в последнее время берёт с собой за покупками молодого стилиста Игоря Гуляева, который помогает Алле Борисовне подбирать удачные образы.

Кадры с Примадонной опубликовал в своём Instagram-аккаунте в разделе сторис Максим Галкин.

"Алла сегодня по магазинам, в гостях у Игоря Гуляева", — подписал видео шоумен.

На видео Пугачёва облачена в шубу и объёмную меховую шляпу с полями. На заднем фоне висят на вешалке шубы различных фасонов и мехов.

Алла Борисовна рассматривает своё селфи на телефоне.

"Я повернулась посмотреть, как помада у меня", — кокетливо сказала Примадонна. "Совсем другое лицо. Красотка", — одарил певицу комплиментом Игорь Гуляев.

Ранее стилист подарил дочке Пугачёвой Лизе дизайнерское пальто.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.