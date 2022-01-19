Алла Пугачёва развлекается шопингом. Примадонна зашла в отдел шуб и утонула в нежнейших меховых изделиях.
Народная артистка СССР в последнее время берёт с собой за покупками молодого стилиста Игоря Гуляева, который помогает Алле Борисовне подбирать удачные образы.
Кадры с Примадонной опубликовал в своём Instagram-аккаунте в разделе сторис Максим Галкин.
"Алла сегодня по магазинам, в гостях у Игоря Гуляева", — подписал видео шоумен.
На видео Пугачёва облачена в шубу и объёмную меховую шляпу с полями. На заднем фоне висят на вешалке шубы различных фасонов и мехов.
Алла Борисовна рассматривает своё селфи на телефоне.
"Я повернулась посмотреть, как помада у меня", — кокетливо сказала Примадонна.
"Совсем другое лицо. Красотка", — одарил певицу комплиментом Игорь Гуляев.
Ранее стилист подарил дочке Пугачёвой Лизе дизайнерское пальто.
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