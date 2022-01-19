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Автор Елена Былкина

Галкин показал дизайнерский наряд дочки Лизы

Шоу-бизнес

Наследница Максима Галкина и Аллы Пугучёвой Лиза растёт большой модницей. Девочку принарядил дизайнер, который работает с Примадонной, Лолитой Милявской и другими звёздами.

Елизавета Галкина
Елизавета Галкина

В звёздной семье подрастает очаровательная дочка. Белокурой красавице Лизе уже восемь лет. Девочка кокетливо продемонстрировала свой белоснежный наряд по просьбе отца.

"Елизавета, покажи пальтецо," — обратился к девочке шоумен.

Лизу нарядили в длинную дублёнку приталенного силуэта с вышивкой на спине. Дополняли образ шапка, шарф и сапожки красного цвета. Девочка объяснила, что наряд не только красивый, но и удобный.

"Вот такую дублёнку пошил наш друг @igorgulyaevofficial для Лизы! Я в видео её пальто называю, но всё же это дублёнка, спасибо, Игорь, за такой подарок!" — пояснил Максим Галкин под видео.

Ранее Лизе дарила верхнюю одежду старшая сестра Кристина Орбакайте. Иногда одежу для семьи покупает Алла Пугачёва. Примадонна подарила мужу и сыну Гарри модные одинаковые рубашки с клетчатым принтом.

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Темы гарри галкин лиза галкина алла пугачёва максим галкин лолита милявская кристина орбакайте
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