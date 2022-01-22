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Автор Елена Былкина

Появились подробности о Федосеевой-Шукшиной в доме престарелых

Шоу-бизнес

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга определила 83-летнюю мать в дом престарелых из-за своей болезни.

Появились подробности о Федосеевой-Шукшиной в доме престарелых

Общественность шокировала новость о том, что народную артистку РСФСР отправили доживать свой век в казённое учреждение при наличии двух дочерей — Марии и Ольги.

Лидия Николаевна жила с дочерью Ольгой в квартире, за которую актриса судилась с Бари Алибасовым.

Адвокат и представитель семьи Юлия Вербицкая-Линник объяснила, что Лидия Николаевна часто пользуется услугами санаториев и пансионатов. Юрист уверила, что в пансионат для пожилых людей актриса пошла по своей воле, хотя и по настоянию дочери.

"Лидия Николаевна достаточно быстро обосновалась, уютно обставила свою комнату, многие вещи привезла из дома. А еще взяла с собой любимую кружку, цветы и книги", — цитирует слова Вербицкой-Линник "Московский комсомолец".

Ольга Шукшина, как выяснилось, заболела, поэтому предпочла, чтобы родительница не находилась с ней в одной квартире. Наследнице актрисы пришла в голову идея поместить мать в тот самый пансионат "Идиллия", в котором недавно находился Леонид Куравлёв.

Сын Бари Алибасова эмоционально отреагировал на известие о том, что Лидия Николаевна оказалась в доме престарелых.

"Ничего себе! Я в диком шоке, потому что буквально несколько дней назад Лида ночевала у папы. И для меня было удивительно, что она так долго у него гостит. Очевидно, ей не нравится у себя, потому что как только она уехала, то еще раз попросилась к папе в гости… Бабушку надо спасать!", — цитирует слова сына продюсера "СтарХит".

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Печальное известие | Дети сдали 83-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину в дом престарелых
Автор: Елена Былкина
Темы бари алибасов лидия федосеева-шукшина
Новости
Появились подробности о Федосеевой-Шукшиной в доме престарелых
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