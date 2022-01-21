Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала, что поместила 83-летнюю мать в дом престарелых, где ранее доживал свой век Леонид Куравлёв, пока не попал в больницу.
Адвокат народной артистки РСФСР Юлия Вербицкая-Линник, которая ранее представляла интересы Лидии Николаевны в суде по делу о разводе с Бари Алибасовым, подтвердила, что актриса сейчас находится в загородном пансионате.
Юрист объяснила, что Федосеева-Шукшина раз в четыре месяца посещает оздоровительные центры и частные клиники в Москве и Подмосковье.
"По согласованию с Ольгой Васильевной (Шукшиной — Прим. ред.) был выбран соответствующий пансионат, куда на некоторое время, пока не будет хорошо себя чувствовать, поехала немножко поправить здоровье и отдохнуть Лидия Николаевна", — цитирует слова адвоката Пятый канал Вербицкая-Линник.
Адвокат уверила, что на лечение актриса отправилась по собственной воле, и как только артистка захочет вернуться домой, её тут же доставят в собственную квартиру.
Ольга Шукшина в беседе с изданием "Собеседник" говорила именно о пансионате "Идиллия", который прославился в ТВ-шоу, так как в нём проживал звезда фильма "Афоня" Леонид Куравлёв до своей госпитализации в Коммунарку.
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