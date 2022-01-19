Громкое возвращение Волочковой: экс-прима снова закатила скандал

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова вновь заявила о себе громким скандалом. На этот раз звезда не смогла тихо вернуться домой с Мальдивских островов, где отдыхала в компании нового бойфренда Сергея.

Как видно на кадрах, опубликованных в интернете невольными попутчиками знаменитости, Волочкова категорически отказалась надевать маску. По словам очевидцев, она с упоением ругалась с бортпроводниками на протяжении шести часов. Никакие уговоры стюардесс на неё не действовали — балерина истерила, успевая снимать происходящее на телефон.

В Шереметьево её и красавца-банщика Сергей, которого Волочкова, как напоминает КП, "отхватила на шоу "Давай поженимся!", встретил наряд полиции, что, судя по посту спутника звезды в Instagram, их изрядно то ли повеселило, то ли обрадовало.

Версия Волочковой

По прилёту Анастасия Волочкова и её спутник успели дать блиц-интервью корреспонденту "Известий". Балерина заявила, что началось всё с того, что она якобы отказалась в самолёте пересесть, чтобы уступить своё место ребёнку, а маска вообще ни при чём, потому что она всегда у неё есть с собой.

"Маска была, Настя просто кофе пила, спустила маску. К нам стюард подошел, я говорю: "Попробуйте попить кофе в маске", — добавил спутник балерины.