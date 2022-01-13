Богомолов прокатился на горных лыжах с изящной юной девушкой

Константин Богомолов заинтриговал публику, опубликовав фото горнолыжного курорта с некой девушкой по имени Анна. Поклонники Ксении Собчак заволновались.

Дочь Константина Богомолова Анна

Ксения Собчак и Константин Богомолов отправились на горнолыжный курорт Куршавель. В горах режиссёр катается не в паре с женой, а с некой изящной юной леди.

"Анна и горы", — подписал кадры Богомолов, поставив после имени Анна смайлик в виде красного сердечка.

Подписчики театрального деятеля возмутились.

"Что за Анна? где Ксения?" — писали фолловеры под постом режиссёра.

Сведущие подписчики объяснили публике, что к чему

"Как всегда, великолепная Анна Константиновна, полна задора и огня, талантливая и яркая девочка, такая уже большая и самостоятельная. Отличное фото!" — писали в Сети.

Богомолов после опубликовал видео со спуска на лыжах в компании Анны.

"Выступает дуэт папа-дочь", — подписал кадры Константин Юрьевич.

Ранее режиссёр назвал свою 11-летнюю дочь от актрисы Дарьи Мороз "своим длинноногим черноглазым счастьем".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.