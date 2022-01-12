Лоза сомневается, что Первый канал заплатит ему 1 миллион рублей по суду

Композитор и певец Юрий Лоза признался, что ожидал, что Первый канал подаст апелляцию по поводу судебного решения о выплате ему 1 миллиона рублей за то, что на шоу "Голос" была использована его песня "Плот" без его согласия.

"Я сразу сказал, что будут апелляции. Ещё когда мне начали звонить журналисты, когда знакомые начали просить в долг. Пока Первый канал ещё никому ничего не платил. Думаю, они будут биться, воевать и подтягивать серьёзные резервы", — сказал Лоза в беседе с изданием "Газета.ру".

Композитор добавил, что когда он выиграл суд с Первым каналом, ему поступили звонки от десятка коллег, которые хотели "попросить телефон его адвоката для помощи в таких же делах".

В 2021 году Лоза подал на Первый канал в суд, требуя выплатить ему за нарушение авторских прав 4 миллиона рублей, и ещё 1 миллион рублей — за моральный ущерб. Причиной обращения в суд стала обработанная версия его песни "Плот", которая, по мнению автора, была испорчена и подана в неприемлемом виде. Помимо этого, Лоза обвинил ведущих шоу "Голос" в искажении фактов его биографии и недопустимой иронии в его адрес.

В ноябре Мосгорсуд принял решение в пользу Лозы о взыскании с Первого канала 1 миллиона рублей. 12 января выяснилось, что Первый канал, в свою очередь, подал апелляцию по поводу выплаты денег по иску Лозы.

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