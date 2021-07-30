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Лоза высказался по поводу смертей от "ковида" Меньшова и Мамонова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юрий Лоза в социальных сетях активно выражает своё мнение по поводу эффективности вакцины от коронавируса. В качестве наглядного примера музыкант приводит смерти двух знаменитостей, скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции — Меньшова и Мамонова.

Владимир Меньшов
Владимир Меньшов

Автор хита "Плот" скептически относится к вакцинации. Он отмечает, что его привитый друг с супругой тяжело болеют, точно так же, как и не привитые.

"Смерть не вакцинированного человека (Мамонов) от любых причин раздувается всеми СМИ, а смерть привитого (Меньшов) происходит как бы естественным путём и о ней практически ни слова", — пишет Лоза на своей страничке ВК.

Пётр Мамонов
Пётр Мамонов

Юрий Эдуардович считает неразумным то, что переболевших "ковидом" всё равно заставляют прививаться.

"Моего знакомого заставляют сделать укол, хотя он приносит справку о том, что переболел, имеет гигантский процент антител и иммунитет — выше любого уколотого. А вброшенную в массы явную нелепость — что не привитые опасны для привитых, даже и обсуждать не хочется, настолько это против логики", — возмущается музыкант.

Лоза подозревает, что агитаторы вакцинации преследуют свои корыстные цели.

"Все, кто агитирует за якобы чудодейственные уколы, так или иначе заинтересованы — это либо "государевы" люди, либо хотят чего-то от властей получить сейчас или в дальнейшем, либо на пандемии неплохо зарабатывают", — выражает своё мнение Юрий Эдуардович.

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Автор: Елена Былкина
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