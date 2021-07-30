Юрий Лоза в социальных сетях активно выражает своё мнение по поводу эффективности вакцины от коронавируса. В качестве наглядного примера музыкант приводит смерти двух знаменитостей, скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции — Меньшова и Мамонова.
Автор хита "Плот" скептически относится к вакцинации. Он отмечает, что его привитый друг с супругой тяжело болеют, точно так же, как и не привитые.
"Смерть не вакцинированного человека (Мамонов) от любых причин раздувается всеми СМИ, а смерть привитого (Меньшов) происходит как бы естественным путём и о ней практически ни слова", — пишет Лоза на своей страничке ВК.
Юрий Эдуардович считает неразумным то, что переболевших "ковидом" всё равно заставляют прививаться.
"Моего знакомого заставляют сделать укол, хотя он приносит справку о том, что переболел, имеет гигантский процент антител и иммунитет — выше любого уколотого. А вброшенную в массы явную нелепость — что не привитые опасны для привитых, даже и обсуждать не хочется, настолько это против логики", — возмущается музыкант.
Лоза подозревает, что агитаторы вакцинации преследуют свои корыстные цели.
"Все, кто агитирует за якобы чудодейственные уколы, так или иначе заинтересованы — это либо "государевы" люди, либо хотят чего-то от властей получить сейчас или в дальнейшем, либо на пандемии неплохо зарабатывают", — выражает своё мнение Юрий Эдуардович.
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