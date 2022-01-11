Российские звёзды могут привезти COVID-19 из Куршевеля

Длинные новогодние праздники могут обернуться новой вспышкой COVID-19, который привезут российские звёзды из-за границы, где они сейчас массово отдыхают. Как напоминает портал Life, прецеденты такого уже случались в прошлом году, когда после весёлых вечеринок российского бомонда в Куршевеле потом диагностировались новые массовые заражения коронавирусом.

В этом году фешенебельный альпийский курорт Куршевель также любим российскими звёздами. Там сейчас отдыхают исполнители Ольга Бузова, Клава Кока, певица Слава, Григорий Лепс и артист Николай Фоменко, который должен стать ведущим элитной закрытой вечеринки в одном из развлекательных мест Куршевеля.

Также на знаменитом французском курорте проводит время ведущая Ксения Собчак вместе с мужем и сыном.

В свете активного заграничного отдыха российских знаменитостей специалисты предупреждают о высокой заразности и скорости распространения нового штамма коронавируса "омикрон", и просят не игнорировать его симптомы:

насморк;

вялость;

чихание;

першение в горле;

повышение температуры до 38 градусов;

ломоту в теле;

головную боль.

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