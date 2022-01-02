Собчак поделилась обнажённым фото из бани

В Instagram телеведущей Ксении Собчак появилось весьма откровенное фото, сделанное во время похода в баню на новогодних праздниках.

Телеведущая в подписи к снимку вспомнила самый известный новогодний фильм "Ирония судьбы, или с лёгким паром!" и сообщила, что она, в отличие от главного героя, баню посещает не 31 декабря, а немного позже.

"31 декабря я в баню не хожу, зато 2 января — с удовольствием", — написала Собчак.

На опубликованном фото звезда полностью обнажена, и стоит в высокой деревянной бочке с водой спиной к камере. В воде рядом с ведущей плавают ломтики лимонов, а сама она держит в левой руке красиво нарезанный грейпфрут и лучезарно улыбается. При этом на её лице нет ни грамма косметики, в мокрые волосы просто откинуты назад.

Пользователи заметили, что поход в баню — это замечательная традиция на новогодние праздники. Многие подписчики вспомнили о балерине Анастасии Волочковой, которая также любит радовать поклонников откровенными снимками.

"Лучшее фото в праздничное время", "Волочкова негодует", "У Волочковой появился серьёзный конкурент", "Должен быть ответ от Волочковой", — написали фанаты звезды.

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