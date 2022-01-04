Галкин рассказал, почему не заставляет своих детей читать

Телеведущий Максим Галкин рассказал, как воспитывает своих детей и каким занятиям с ними уделяет больше всего внимания.

Галкин признался, что у его детей очень много занятий, они занимаются музыкой, танцами, изучением иностранных языков, из-за чего они поздно возвращаются домой и у них остаётся не так много свободного времени. По этой причине родители не заставляют их много читать, давая возможность просто отдохнуть и поиграть.

"Они сейчас столько занимаются в школе, что невозможно: уходят утром, приходят поздно, они там и домашку делают, какие-то дополнительные занятия, какой там читать? Дети пусть играют, у них должна быть жизнь. Дети в пять, шесть, в полседьмого иногда приходят…" — рассказал Галкин.

Артист признался изданию StarHit, что Алла Пугачёва больше занимается с сыном и дочерью музыкой, чтением, и больше уделяет внимания их воспитанию, в то время как он предпочитает быть им другом и больше с ними играть.

Шоумен признался, что не переживает из-за того, что его дети читают меньше, чем он в детстве, потому что у них намного больше возможностей для всестороннего развития, чем у предыдущего поколения.

"Это искусственная история, мол, ай, не то поколение. Господи, мы настолько ограничены были во многих сферах, что у нас было кроме этих книжек? Что было из игрушек? Канцелярские товары были убогие. Когда мы говорим, что они не читают… но они пишут, читают в Instagram, Tik Tok. Они все режиссеры, монтажеры, я не говорю, что процент талантливых повысился, но они в стольких сферах преуспели! А что мы умели тогда? С точки зрения того, сколько у них в голове, не думаю, что мы, тогдашние, сильно их опережали", — сказал Галкин.

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