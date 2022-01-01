Знаменитый дрессировщик диких зверей Эдгард Запашный оценил шутку о символе 2022 года — голубом тигре.
Представитель знаменитой цирковой династии опубликовал в своём Instagram-аккаунте фрагмент номера команды КВН "Борцы — Северный десант".
Спортсмены на видео выдали своеобразную шутку, прощаясь с 2021 годом быка. На видео силуэт быка был повёрнут к зрителям хвостом.
— А следующий год кого?
— Голубого тигра.
— Голубого? Что там Запашные не уследили что ли? — блещут остроумием квнщики.
Под видео дрессировщик поздравил подписчиков с Новым годом".
Фолловеры оценили юмор звёзд КВН.
"Вальтерович! Следите за теми, кого приручили!"
"Ну как же вы так, Эдгард Вальтерович";
"Не уследил";
"Чётко, ёмко, ржачно";
"Смех и грех, прикол, слов нет", — писали интернет-пользователи под постом Запашного.
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