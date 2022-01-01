Запашного упрекнули в том, что он не уследил за тигром

Знаменитый дрессировщик диких зверей Эдгард Запашный оценил шутку о символе 2022 года — голубом тигре.

Представитель знаменитой цирковой династии опубликовал в своём Instagram-аккаунте фрагмент номера команды КВН "Борцы — Северный десант".

Спортсмены на видео выдали своеобразную шутку, прощаясь с 2021 годом быка. На видео силуэт быка был повёрнут к зрителям хвостом.

— А следующий год кого? — Голубого тигра. — Голубого? Что там Запашные не уследили что ли? — блещут остроумием квнщики.

Под видео дрессировщик поздравил подписчиков с Новым годом".

Фолловеры оценили юмор звёзд КВН.

"Вальтерович! Следите за теми, кого приручили!" "Ну как же вы так, Эдгард Вальтерович"; "Не уследил"; "Чётко, ёмко, ржачно"; "Смех и грех, прикол, слов нет", — писали интернет-пользователи под постом Запашного.

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