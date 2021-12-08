В Союзе цирковых деятелей раскритиковали Эдгарда Запашного

Конфликт между "Союзом цирковых деятелей" и Эдгардом Запашным продолжает набирать обороты. Известного дрессировщика упрекнули в желании стать "обер-циркачём".

Глава "Союза цирковых деятелей РФ" считает, что Эдгард Запашный хочет узурпировать власть в организации.

"Знаменитый дрессировщик настолько привык руководить животными, что пытался перейти на людей и избраться обер-циркачом главой общественной организации пять лет назад. Но не вышло. И с тех пор его отношения с циркачами сильно охладели. А сейчас Запашный решил выяснить, кто тут клоун у тигров, а кто тигр у клоунов", — гласит информация Telegram-канала Mash.

Ранее Эдгард Запашный выразил своё несогласие с политикой главы "Союза цирковых деятелей". Он упрекнул Яну Шевченко в том, что она сделала своим заместителем осуждённого за коррупцию Олега Хотим.

Представителю знаменитой цирковой династии не понравилось и то, что в состав нынешнего правления организации не был приглашён ни один народный артист России и ни один представитель компании Росгосцирк, цирка Никулина и Большого Московского цирка.

Сам Эдгард и его единомышленники в порыве протеста стали писать заявления о выходе из Союза.

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